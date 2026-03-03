Antisemitismo, trend in crescita in Italia: 963 episodi nel 2025. Segre: “E’ emergenza democratica”

Il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Gadi Luzzatto Voghera e il presidente del Cdec professor Giorgio Sacerdoti hanno presentato questa mattina in Senato il Rapporto annuale sull’Antisemitismo in Italia per il 2025. Nel corso del 2025 emerge un considerevole aumento rispetto al 2024, anno che aveva già registrato un’impennata preoccupante di eventi. A seguito di 1492 segnalazioni giunte sono 963 gli episodi di Antisemitismo selezionati come tali dall’Osservatorio nel corso del 2025. Di questi, 643 riguardano l’Antisemitismo in rete e 320 si compongono di atti accaduti materialmente una crescita di circa il 10% rispetto allo scorso anno, del 100% rispetto al 2023 e di ben il 400% rispetto al 2022.

Nel 2025 +100% discriminazioni e +225% aggressioni fisiche a ebrei

Sebbene le diffamazioni rappresentino la maggior parte degli episodi, seguite dalle minacce, gli incrementi maggiori rispetto allo scorso anno hanno riguardato le discriminazioni (+100%) e le aggressioni fisiche (+225%). In altri termini, gli atti più gravi sono cresciuti maggiormente.

Segre: “E’ una chiara emergenza, minaccia vita democratica”

“Siamo di fronte a una chiara emergenza Antisemitismo. Mai avrei immaginato che, a 80 anni dalla fondazione della Repubblica democratica, che ha ripudiato nella sua Costituzione e nelle sue leggi ogni forma di razzismo e Antisemitismo, ci saremmo trovati ancora a dover combattere questa mala pianta. Sarebbe un errore considerare l’emergenza che abbiamo di fronte come un problema della minuscola minoranza ebraica: è invece una minaccia complessiva alla nostra vita democratica e alla qualità della convivenza civile”, dice la senatrice a vita Liliana Segre nel messaggio inviato in occasione della presentazione del Rapporto .

Segre: “Su ddl ci sia la più ampia convergenza possibile”

“Proprio in questi giorni, sulla spinta sia dei dati e delle analisi del Cdec, sia delle risultanze della Commissione anti-discriminazioni del Senato, anche la politica si è mossa per rafforzare i presidi e le azioni educative e formative a tutti i livelli, da parte dello Stato nelle sue varie articolazioni, nella scuola e nell’università, nella società in genere”, prosegue Segre. Mi riferisco alla proposta di legge contro l’Antisemitismo che proprio oggi, dopo un impegnativo lavoro nella commissione affari costituzionali, approda in discussione in Senato. Rinnovo il mio auspicio che si possa realizzare ‘una convergenza trasversale, la più ampia possibile’ nell’adozione di nuove norme che permettano di fronteggiare con maggiore efficacia l’ondata di Antisemitismo che abbiamo davanti – continua la donna sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz – . Una convergenza che, al di là degli schieramenti e delle collocazioni parlamentari, abbia il respiro che dicevo poc’anzi: vedere nell’Antisemitismo un nemico di tutti. Come nemica di tutti è ogni forma di razzismo, di discriminazione, di persecuzione di persone, di idee, di fedi.

Rapporto Cdec: “Odio ‘normalizzato’, 14% italiani per espulsione ebrei”

La crescita del fenomeno nel 2025 rende evidente che l’odio nei confronti degli ebrei sta diventando un fenomeno ‘normale’, non sempre contestato e, anzi, accettato da ampie fasce della popolazione. Registriamo un numero mai raggiunto prima di graffiti sui muri, sinagoghe e simboli ebraici vandalizzati e profanati, discriminazioni, intimidazioni, minacce e aggressioni fisiche. Il recente sondaggio condotto dal sociologo Renato Mannheimer giunge a segnalare un preoccupante 14% di cittadini e cittadine che concorda con l’ipotesi di “espellere tutti gli ebrei dall’Italia”.

Guerra Hamas-Israele a Gaza alimenta antisemitismo

“L’evento che alimenta l’antisemitismo continua ad essere – dopo il 7 ottobre 2023 – il conflitto tra Hamas e lo Stato di Israele. I principali miti di accusa giudeofobici (deicidio, esclusivismo, razzismo per elezione divina, odio verso il genere umano, tendenza alla vendetta e ai complotti, etc.) vengono proiettati sui “sionisti” e sul “sionismo”, sullo Stato di Israele rappresentato alla stregua della Germania di Hitler”, si legge nel report. “All’interno di questa concezione si assiste ad un ribaltamento e alla distorsione della Shoah: i reduci dello sterminio come Liliana Segre, Edith Bruck o Sami Modiano (ma anche la memoriadi Anna Frank) vengono demonizzati, irrisi e vilipesi come sionisti complici del genocidio o “falsi ebrei”, e simboli ed immagini della Shoah rimodulati a descrivere le violenze in Medio Oriente”, scrive il Cdec.

Rapporto Cdec: “Picchi episodi con Flotilla e Milano Cortina”

I mesi estivi, e in particolare giugno e luglio, hanno mostrato picchi particolarmente elevati, coincisi con la missione della Global Sumud Flotilla per Gaza. Anche le Olimpiadi di Milano-Cortina, all’inizio del 2026, hanno evidenziato vari episodi di antisemitismo. In termini geografici, gli episodi di Antisemitismo fisico da noi osservati si sono concentrati in Lombardia e Lazio, seguiti da Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. È quanto emerge dal Rapporto annuale sull’Antisemitismo in Italia per il 2025. Le manifestazioni di palese Antisemitismo online rappresentano oltre il 66% dei casi. Particolarmente diffuso è l’uso di emoji o numeri apparentemente innocui (come il gufo, il polpo, 109, 14/88, le triple parentesi (((cognome))), il triangolo rosso) per veicolare messaggi d’odio nelle subculture digitali.

Scalfarotto (Iv): “Condanna per aggressione a Milano”

“Ferma condanna per la violenta aggressione antisemita subita da due turisti argentini domenica a Milano. La loro unica colpa, indossare la Kippah. Un fatto gravissimo, qualunque cittadino ebreo deve essere libero di portare il copricapo tradizionale senza paura di essere insultato e aggredito. Ennesima dimostrazione del fatto che l’antisemitismo, non più solo strisciante, è un fenomeno che sta tornando, assumendo forme nuove e diverse. Una vera e propria emergenza che minaccia il nostro vivere civile”. Lo dice il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, primo firmatario di una delle proposte di legge contro l’antisemitismo.