Salerno, nuova frana sulla Statale Amalfitana: traffico bloccato a Vietri sul Mare

Una nuova frana ha causato l’interruzione della Strada statale 163 “Amalfitana” nel tratto di Vietri sul Mare (Salerno). Secondo quanto comunicato da Anas, questa mattina la circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni al km 47,300, in località Fuenti, a causa della caduta di materiale dal versante attiguo, di proprietà privata, provocata dalle intense piogge notturne. Per garantire la sicurezza, il traffico è stato deviato attraverso il Valico di Chiunzi, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici di Anas per le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei detriti. L’episodio si aggiunge a una serie di criticità che hanno interessato la celebre strada costiera: circa un mese fa, infatti, la Amalfitana era stata riaperta nel tratto di Maiori, località Salicerchie, dopo una precedente frana che aveva invaso la carreggiata e costretto a una chiusura temporanea. La situazione resta sotto monitoraggio, in attesa degli interventi necessari per ripristinare la viabilità in sicurezza e senza ulteriori rischi per automobilisti e residenti.