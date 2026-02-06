Accesso Archivi

venerdì 6 febbraio 2026

Salerno, nuova frana sulla Statale Amalfitana: traffico bloccato a Vietri sul Mare

LaPresse

Una nuova frana ha causato l’interruzione della Strada statale 163 “Amalfitana” nel tratto di Vietri sul Mare (Salerno). Secondo quanto comunicato da Anas, questa mattina la circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni al km 47,300, in località Fuenti, a causa della caduta di materiale dal versante attiguo, di proprietà privata, provocata dalle intense piogge notturne. Per garantire la sicurezza, il traffico è stato deviato attraverso il Valico di Chiunzi, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici di Anas per le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei detriti. L’episodio si aggiunge a una serie di criticità che hanno interessato la celebre strada costiera: circa un mese fa, infatti, la Amalfitana era stata riaperta nel tratto di Maiori, località Salicerchie, dopo una precedente frana che aveva invaso la carreggiata e costretto a una chiusura temporanea. La situazione resta sotto monitoraggio, in attesa degli interventi necessari per ripristinare la viabilità in sicurezza e senza ulteriori rischi per automobilisti e residenti.