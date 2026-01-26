Milano, il treno di cioccolato di 55 metri: è il più lungo del mondo

È entrato nel Guinness World Records, con i suoi 55,27 metri e suoi 23 quintali di peso. È il treno di cioccolato più lungo del mondo e si trova a Milano in Piazza Città di Lombardia. Il progetto è stato ideato da maestri pasticceri italiani e maltesi affiancati dai giovani studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale. Sarà esposto in Piazza Città di Lombardia il 26 e il 27 gennaio. L’evento, inserito nelle iniziative delle ‘Olimpiadi per la Cultura’, ha una forte impronta solidale. Infatti, durante i Giochi, saranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate al ‘Winter Games Express’ e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e allo St. Michael Hospice di Santa Venera (Malta), due realtà impegnate nell’assistenza alle persone gravemente malate nella fase terminale della vita.