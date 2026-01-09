Torino, violenze nei cortei: 13 antagonisti raggiunti da provvedimenti cautelari

La polizia di Torino sta eseguendo la notifica di 13 provvedimenti cautelari nei confronti di attivisti e militanti dell’area antagonista, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e rapina. Le misure disposte dal gip prevedono in prevalenza l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora a Torino, e rientrano in un filone investigativo legato a episodi di violenza avvenuti durante manifestazioni e cortei nel capoluogo piemontese.