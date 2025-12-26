Roma, nascondeva 3 kg di hashish in un trolley: arrestato 35enne

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un uomo di 35 anni della zona poiché trovato in possesso di oltre 3 chilogrammi di hashish, suddiviso in 34 panetti, nascosti in un trolley all’interno della propria abitazione. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 per una lite. Giunti all’indirizzo indicato, in via Morelli, hanno effettuato un controllo nell’appartamento di proprietà dell’arrestato poiché insospettiti dal forte odore di sostanza stupefacente e hanno rinvenuto l’hashish, confezionato con sopra l’etichetta ‘Lemon Haze’, pronto per la vendita. Dopo l’arresto il 35enne è stato portato in caserma dove al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso le aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo, al termine del quale il Giudice ha disposto, a seguito di convalida dell’arresto, e la misura cautelare dei domiciliari.