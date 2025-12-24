Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 24 dicembre 2025

Ultima ora

Natale, centinaia di fedeli in coda sotto la pioggia per la Messa a San Pietro

LaPresse
LaPresse

Centinaia di fedeli si sono riparati sotto gli ombrelli mentre facevano la fila fuori dal Vaticano per partecipare alla prima Messa della Vigilia di Natale di Papa Leone XIV. I visitatori provenienti da Brasile, Messico e Filippine hanno riferito all’Associated Press l’importanza di fare il viaggio e di condividerlo con le proprie famiglie. Ci si aspettava che il Papa pronunciasse una preghiera per la pace nel suo discorso alla Messa, dopo aver già esortato i leader mondiali a impegnarsi in una preghiera di 24 ore nelle zone di conflitto il giorno di Natale.