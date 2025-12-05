Roma, questore vieta manifestazione Forza Nuova a Torpignattara

Il questore di Roma ha vietato una manifestazione itinerante indetta per domani 6 dicembre dal movimento di estrema destra Forza Nuova al Parco Giordano Sangalli di Roma, nel quartiere Torpignattara. La ‘ronda’ era stata pubblicizzata da Forza Nuova sui social network con slogan militaristi come ‘Difendi Roma, arruolati‘, ed era motivata con la volontà di difendere la “sicurezza dei cittadini a seguito di ripetute situazioni pericolose e degradanti nel quartiere”. In risposta, i residenti avevano organizzato un presidio antifascista nello stesso parco, presentando il relativo preavviso alla Questura prima di Forza Nuova, secondo quanto si legge in una nota. “Solo dopo diverse ore la pubblicazione della locandina attraverso i social network è stata seguita da una comunicazione alla questura tesa a formalizzare l’iniziativa. I tempi della formalizzazione si sono rivelati, tuttavia, tradivi, in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al movimento Forza Nuova. Nel dettaglio, i termini proposti da Forza Nuova, anche in ragione della richiamata contrapposizione ideologica, si rivelano incompatibili rispetto alla coesistenza delle due manifestazioni, anche con orari sfalsati, atteso il rischio connesso alla sovrapposizione delle fasi di afflusso e deflusso tra i due gruppi di manifestanti, con fondati rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Con il provvedimento notificato nelle ultime ore viene comunque indicata la possibilità di esercitare il diritto a manifestare con diverse modalità, previa formalizzazione di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza e in subordine alle valutazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica“, si legge.