Mario Roggero, pena ridotta in appello per gioielliere che uccise due ladri. Salvini: “Legge legittima difesa sia più chiara”

La Corte d’assise d’Appello di Torino ha parzialmente riformato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che sparò e uccise due ladri durante una rapina. La Corte ha condannato Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione a fronte dei 17 anni di carcere ai quali era stato condannato con la sentenza di primo grado.

Nei confronti di Roggero, oggi 72enne, l’accusa di omicidio volontario plurimo e tentato omicidio per aver sparato a due rapinatori che, nell’aprile del 2021, fecero irruzione nel suo negozio. L’uomo, utilizzando una pistola che aveva in negozio, aveva esploso i colpi fuori dalla gioielleria.

Salvini scrive al gioielliere: “Rendere più chiara legge su legittima difesa”

“Come si può condannare al carcere chi si è difeso dall’assalto dei criminali? Un abbraccio a Mario e alla sua famiglia. Determinati a rendere ancora più chiara la legge che garantisce la Legittima Difesa alle persone perbene”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha scritto personalmente a Mario Roggero per esprimergli solidarietà a nome di tutta la Lega.