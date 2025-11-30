Firenze, coniugi trovati morti: sui corpi ferite di arma da taglio, ipotesi omicidio-suicidio

Due anziani coniugi, Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. I corpi presentano ferite verosimilmente di un’arma da taglio. E’ stato il figlio della coppia a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. L’uomo ha chiesto aiuto nel pomeriggio intorno alle 14.30.

Ipotesi omicidio-suicidio

Secondo una primissima ricostruzione e sulla base degli elementi finora raccolti il decesso dei due coniugi ritrovati privi di vita a Firenze in via Orsini potrebbe essere compatibile con l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Proseguono comunque gli accertamenti finalizzati a valutare ogni altra ipotesi. Sulla scena sono intervenuti il PM di turno, il medico legale e il personale dei Carabinieri di Firenze. Le due salme saranno condotte presso la medicina legale di Careggi per gli esami autoptici.