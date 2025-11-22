“Questo non è amore”, Monsignor Baldo Reina in piazza Pia a Roma: “L’antidoto è la cultura del rispetto”

“L’antidoto credo che sia insistere molto sulla cultura del rispetto sin dalla più tenera età, la cultura che porta anche a considerare il fallimento di una relazione perchè non è una bestemmia riconoscere che anche le storie più belle, le storie più nobili, le storie più romantiche a un certo punto per diversi motivi possono finire. Si accetta e si cerca di voltare pagina. Il rispetto di ogni vita umana al primo posto, assolutamente”. Così Monsignor Baldo Reina al camper della polizia in piazza Pia a Roma per la campagna “Questo non è amore“.