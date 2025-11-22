"Questo non è amore", in piazza Pia a Roma la campagna della Questura

“L’amore non è indifferenza”. Il questore di Roma, Roberto Massucci in piazza Pia dove la Questura di Roma ha posizionato il camper della campagna “Questo non è amore“. I passanti possono scrivere un post-it che descriva ciò che non è amore e attaccarlo al mezzo. Il camper rappresenta un presidio mobile pensato proprio per accorciare le distanze. È uno spazio sicuro, riservato, dotato di personale specializzato capace di ascoltare con discrezione chi non avrebbe il coraggio di presentarsi in un ufficio di polizia.