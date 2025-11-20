Omicidi Prati, De Pau condannato all’ergastolo

Ergastolo. È la condanna inflitta dai giudici dalla terza sezione della Corte Assise di Roma a Giandavide De Pau, ex autista del boss Michele Senese, per il triplice omicidio avvenuto il 17 novembre 2022 nel quartiere Prati a Roma, dove l’uomo uccise Li Yanrong e Yang Yun Xiu, due donne di origine cinese in un appartamento di via Riboty e, poco dopo, Marta Lucia Castano Torres, colombiana di 65 anni, in un seminterrato di via Durazzo. Le accuse a suo carico erano quelle di omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. La perizia psichiatrica che era stata depositata nelle scorse udienze aveva stabilito che l’imputato era pienamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

I delitti e l’arresto

De Pau venne arrestato dai carabinieri e della sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma: secondo gli inquirenti, avrebbe agito sotto l’effetto di un mix di alcol, droga e psicofarmaci. La ricostruzione della Squadra Mobile parlava di una sequenza di delitti consumata nell’arco temporale di un’ora. De Pau prima aveva raggiunto l’appartamento di via Riboty 28, poco distante dal Tribunale di piazzale Clodio, dove si prostituivano le due donne cinesi. Con le due aveva consumato prima un rapporto sessuale e poi le aveva uccise, sgozzandole. Le immagini del duplice delitto furono poi registrate dallo stesso imputato con il cellulare in due video della durata di 14 e 42 minuti ciascuno. Immagini che, secondo la pubblica accusa, avrebbero documentato gli omicidi. Dopo essersi allontanato dalla scena crimine, De Pau andò in via Durazzo 38, a circa seicento metri di distanza dal luogo del primo omicidio, dove uccise Marta Lucia Castano Torres.

Esclusa aggravante crudeltà per De Pau

Ergastolo con isolamento diurno per tre anni ma senza l’aggravante della crudeltà. I giudici della terza Corte d’Assise di Roma, che hanno condannato al carcere a vita Giandavide De Pau, l’ex autista del boss Michele Senese, accusato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Prati a Roma nel 2022 che costò la vita a Li Yanrong, Yang Yun Xiu e Marta Lucia Castano Torres, non hanno riconosciuto l’aggravante della crudeltà, ma solo quelle dei futili motivi e dalla premeditazione.