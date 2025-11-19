Roma, individuati tunnel e botola sotto la Casa del Jazz

Individuata la galleria sotterranea e la botola nascosta sotto l’attuale sala di registrazione della Casa del Jazz a Roma dove sono in corso gli scavi per entrare nel tunnel che corre sotto l’immobile che era stato di proprietà di Enrico Nicoletti, considerato dagli inquirenti il presunto cassiere della banda della Magliana. Per accedere si sta cercando un accesso esterno. Gli scavi sono stati finanziati con fondi reperiti dall’ex magistrato Guglielmo Muntoni, presidente dell’Osservatorio sulla criminalità economica.