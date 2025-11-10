Milano, aggredisce ebreo americano in stazione: arrestato 25enne

La vittima è stata presa a calci e pugni e poi colpita alla testa con un oggetto contundente

Un cittadino pakistano di 25 anni, con precedenti, è stato arrestato alla Stazione Centrale di Milano per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Aggressione a Milano: cosa è successo

Nel pomeriggio l’uomo si è avvicinato a un gruppo di cittadini americani di religione ebraica in attesa di prendere un treno nei pressi della banchina otto e a un tratto si è scagliato con violenza contro uno di essi con calci e pugni, fino a colpirlo alla testa con un oggetto contundente. Alcuni viaggiatori presenti hanno tentato di intervenire. Immediatamente un addetto di FS Security ha avvertito la Centrale Operativa di Polfer. Le pattuglie della Polizia Ferroviaria, poco distanti, sono intervenute subito e hanno bloccato l’aggressore.

Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno verificato che l’uomo, alla vista del gruppo intento a controllare gli orari dei treni sul tabellone delle partenze, ha cominciato dapprima ad inveire per poi colpire violentemente la vittima. Quest’ultima è stata portata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.