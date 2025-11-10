La polizia di Stato presenta il calendario 2026

La polizia di Stato ha presentato il calendario 2026. All’evento, organizzato alle terme di Diocleziano a Roma, hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. “La scelta di entrare nelle forze dell’ordine è stata influenzata dalla volontà di aiutare le persone e rappresentare i ragazzi di origine straniera come me”, ha affermato l’agente Medy che si è detto “emozionato, onorato di essere uno dei volti del calendario“. “Un messaggio ai giovani? Fare sempre le scelte giuste ed essere di esempio per gli altri“, ha aggiunto.