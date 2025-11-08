Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 8 novembre 2025

Ultima ora

Napoli, operazione antidroga a Poggioreale: sequestrati nove chili di stupefacenti

LaPresse
LaPresse

Vasta operazione della Polizia di Stato nel quartiere Poggioreale di Napoli, dove gli agenti hanno arrestato un 66enne per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato circa nove chili di droga. Le perquisizioni, condotte dalla Squadra Mobile con il supporto dei commissariati cittadini, dei Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno interessato il rione Sant’Alfonso. Nella casa dell’uomo sono stati trovati quattro chili di marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione. In un locale commerciale a lui riconducibile è stato rinvenuto ulteriore materiale per il confezionamento. Altri cinque chili di stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina, sono stati scoperti in successive ispezioni nella zona.