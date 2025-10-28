Roma, accoltellato alla gola durante una lite: grave 34enne

A Roma un uomo di 34 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite ed è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, al Policlinico di Tor Vergata. I fatti sono successi nella zona del Casilino, il 34enne è stato soccorso dal 118 in una stazione di servizio lungo via di Rocca Cencia. Secondo quanto apprende LaPresse, il tentato omicidio sarebbe avvenuto poco distante dal luogo in cui l’uomo è stato trovato. Indaga la polizia.