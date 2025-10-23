Rovigo, monossido di carbonio in casa: famiglia trovata morta

Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei carabinieri, per una famiglia di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. All’interno di un’abitazione in via Cesare Battisti, la squadra del comando di Rovigo ha rinvenuto i corpi privi di vita di padre, madre e della figlia di 27 anni. Durante il sopralluogo, gli operatori, muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del Suem 118. Le autorità hanno avviato accertamenti per confermare le cause del decesso, mentre la comunità locale resta sconvolta dall’accaduto.