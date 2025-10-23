Napoli, nascondeva penne pistola pronte a uccidere: arrestato 27enne

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palma Campania, nell’hinterland di Napoli, con l’accusa di detenzione illegale di armi e stupefacente. I militari, dopo un’accurata indagine su un traffico di armi, hanno chiuso il cerchio sul 27enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione della sua abitazione, nel Salernitano, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile a gas compresso con caricatore a nastro da 30 colpi e una pistola a salve semiautomatica, proiettili e munizioni, oltre a circa 30 grammi di cocaina. Ma a catturare l’attenzione sono state anche due penne metalliche e dal colore argento, perfettamente funzionanti, che però si sono rivelate armi da fuoco che ricordano tanto i film degli agenti segreti. Il 27enne è stato trasferito in carcere.

