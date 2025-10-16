Accesso Archivi

venerdì 17 ottobre 2025

Ultima ora

Ascoli Piceno, uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

LaPresse
La donna alcuni mesi fa era stata colpita da un ictus

Tragedia ad Ascoli Piceno. Prima avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola e poi, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita. Si tratta di un 80enne di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto apprende LaPresse l’omicidio-suicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Volta, all’angolo con via Stamira, zona residenziale e parallela del lungomare.
La vittima si chiamava Vanda Venditti; il marito Mario Cutella. Entrambi 80enni, non erano sposati ma condividevano la vita e la professione: erano infatti entrambi ex infermieri. Alcuni mesi fa Venditti era stata colpita da un grave ictus che l’aveva resa invalida e non autosufficiente, per questo era stata ricoverata nella Rsa di Massignano. Oggi pomeriggio i sanitari della struttura l’avevano accompagnata a casa – una villetta di via Stamira – per farle passare alcune ore con il compagno. Un paio d’ore dopo sono tornati a prenderla ed hanno fatto la tragica scoperta: entrambi giacevano morti nell’abitazione. Lei, uccisa da un colpo di pistola dal compagno che poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il fatto ha sconvolto la zona residenziale a due passi dal lungomare di San Benedetto del Tronto. La coppia non aveva parenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri rivieraschi.

