Ascoli Piceno, uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

Tragedia ad Ascoli Piceno. Prima avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola e poi, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita. Si tratta di un 80enne di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto apprende LaPresse l’omicidio-suicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Volta, all’angolo con via Stamira, zona residenziale e parallela del lungomare.

La vittima si chiamava Vanda Venditti; il marito Mario Cutella. Entrambi 80enni, non erano sposati ma condividevano la vita e la professione: erano infatti entrambi ex infermieri. Alcuni mesi fa Venditti era stata colpita da un grave ictus che l’aveva resa invalida e non autosufficiente, per questo era stata ricoverata nella Rsa di Massignano. Oggi pomeriggio i sanitari della struttura l’avevano accompagnata a casa – una villetta di via Stamira – per farle passare alcune ore con il compagno. Un paio d’ore dopo sono tornati a prenderla ed hanno fatto la tragica scoperta: entrambi giacevano morti nell’abitazione. Lei, uccisa da un colpo di pistola dal compagno che poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il fatto ha sconvolto la zona residenziale a due passi dal lungomare di San Benedetto del Tronto. La coppia non aveva parenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri rivieraschi.