Porto Torres: allagamenti per maltempo, salvate mamma e figlia intrappolate in auto

Paura mercoledì mattina intorno alle 8 sulla strada provinciale Funtana Cherchi a Porto Torres, nel Sassarese, dove una madre e la figlia sono rimaste intrappolate all’interno della loro auto, bloccata in un tratto completamente allagato. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta tempestivamente, raggiungendo le due donne con un mezzo fuoristrada e portandole in salvo in una zona sicura. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Torres e la polizia locale, che hanno disposto la chiusura del tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.