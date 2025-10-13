Roma, sequestrati 200 kg di cocaina: arrestato un 23enne

Si trova in carcere a Rebibbia un 23enne di origine albanese arrestato giovedì dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma dopo essere stato trovato in possesso di 200 chilogrammi di cocaina suddivisa in 191 panetti, oltre a una pistola con munizioni e 30mila euro in contanti. L’operazione, che ha svelato un giro di traffico di droga da 16 milioni di euro, è partita da una perquisizione per strada nei confronti del giovane, subito trovato in possesso di un’ingente somma in contanti. I militari hanno esteso le ricerche alla sua abitazione che si è dimostrata essere una “centrale logistica” per lo stoccaggio e lo smercio della sostanza.

L’uomo era in possesso di 8 borsoni di cocaina suddivisa in panetti con diversi loghi per circa 8mila dosi pronte al consumo e alla vendita. La pistola, inoltre, è risulta proveniente da un furto e l’auto dell’uomo era dotata di un “articolato sistema di apertura, con una ingegnosa combinazione di tasti e l’utilizzo di chiavi, che permetteva di avere accesso ad un doppiofondo in cui occultare lo stupefacente, da aprire all’occasione per effettuare le cessioni in sicurezza”. Il 23enne è attualmente detenuto in attesa di giudizio.