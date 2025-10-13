Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 13 ottobre 2025

Ultima ora

Milano-Tel Aviv, confermato il gemellaggio: caos in Consiglio comunale e scontri in strada

Milano-Tel Aviv, confermato il gemellaggio: caos in Consiglio comunale e scontri in strada
Presidio contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv a Palazzo Marino. Milano, 13 ottobre 2025 (Photo by Claudia Vanacore/LaPresse)
LaPresse
LaPresse

La proposta di sospendere ogni forma di cooperazione con Israele è stata respinta. Interrotta la seduta a Palazzo Marino

Caos durante la seduta del Consiglio comunale di Milano, in occasione della votazione di uno dei punti dell’ordine del giorno che prevedeva la sospensione di ogni forma di cooperazione istituzionale e di ricerca tra il Palazzo Marino e lo Stato di Israele. Nel testo si prevedeva anche lo stop al gemellaggio con la città di Tel Aviv. La proposta è stata respinta con nove voti favorevoli e 21 contrari. Dall’area riservata al pubblico è partito il coro “Vergogna, vergogna”, con la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi che ha chiesto l’intervento della polizia locale e ha interrotto la seduta.

All’esterno della sede del Comune alcuni manifestanti hanno inscenato una protesta e ci sono stati anche degli scontri. Diverse centinaia di persone hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine a protezione dell’ingresso di Palazzo Marino. Il tentativo è stato respinto dagli agenti di polizia in tenuta antisommossa. La folla si è poi mossa in corteo

Milano-Tel Aviv, confermato il gemellaggio: caos in Consiglio comunale e scontri in strada
Presidio contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv a Palazzo Marino. Milano, 13 ottobre 2025 (Photo by Claudia Vanacore/LaPresse)
© Riproduzione Riservata