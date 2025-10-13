A Myrta Merlino il premio internazionale Eccellenze Mediterraneo 2025

Prestigioso riconoscimento assegnato a figure di alto profilo che si sono distinte per il loro contributo alla società, alla cultura e al dialogo tra i popoli

Sarà conferito alla giornalista e conduttrice Myrta Merlino il Premio Internazionale ‘Eccellenze del Mediterraneo 2025’, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a figure di alto profilo che si sono distinte per il loro contributo alla società, alla cultura e al dialogo tra i popoli.

Volto tra i più autorevoli del giornalismo italiano, Myrta Merlino rappresenta un esempio di comunicazione etica, consapevole e profondamente connessa ai bisogni reali della società. La sua carriera, costellata di inchieste, approfondimenti e testimonianze umane, ha sempre posto al centro l’attenzione per le persone più fragili, la lotta alle disuguaglianze e la promozione dei diritti.

Recentemente, la giornalista si è fatta portavoce di una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato a tutela degli anziani, denunciando con forza il fenomeno delle truffe e dell’abbandono sociale. Un impegno che riflette la sua idea di giornalismo come strumento di servizio pubblico e di responsabilità civile.

“Donna di cultura, empatia e coraggio – si legge nella motivazione – Myrta Merlino incarna i valori di un’informazione libera, rispettosa e orientata al bene comune. La sua voce, riconoscibile e incisiva, è divenuta negli anni un punto di riferimento per milioni di cittadini, capace di coniugare verità e umanità”.

Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente il 20 ottobre 2025, nel corso della cerimonia istituzionale che si terrà a Roma, presso una sede prestigiosa e istituzionale, alla presenza di autorità, personalità del mondo culturale e diplomatico, e rappresentanti della società civile.

Il Premio Eccellenze del Mediterraneo, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, intende celebrare il merito, la competenza e l’impegno civico di coloro che, con la propria attività, contribuiscono a costruire ponti tra le culture e a promuovere i valori della solidarietà, della pace e del dialogo.