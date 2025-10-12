Napoli, violenta una donna in strada: arrestato grazie all’intervento dei passanti

Un 29enne cittadino marocchino, con precedenti di polizia, è stato arrestato sabato a Napoli dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale dopo aver abusato di una donna in strada, nella zona di piazza Enrico De Nicola. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile sono riusciti a fermarlo anche grazie all’intervento di alcuni passanti che, in attesa dell’intervento dei poliziotti, lo hanno bloccato mentre cercava di darsi alla fuga. Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada: hanno quindi soccorso la donna, che è stata successivamente trasportata presso l’Ospedale Cardarelli, e arrestato il 29enne che, dopo l’intervento dei passanti, si trovava accasciato a terra.