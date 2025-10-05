Roma, scritta antisemita su serranda panificio Kosher. Pd: “Atto vile e intollerabile”

Una scritta antisemita è apparsa questa mattina, domenica, sulla serranda di un panificio Kosher a Roma, non lontano da viale Guglielmo Marconi. A quanto si apprende la scritta, a caratteri cubitali, riportava la frase: ‘Ebrei di merda, bruciate tutti’. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

Pd: “Atto vile e intollerabile”

“Un atto vile e intollerabile, le scritte antisemite comparse su un panificio Kosher a Roma. L’odio non può trovare spazio nella nostra città, fondata sulla memoria, sul rispetto e sulla convivenza. Piena solidarietà ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana. Roma resta un presidio di libertà, memoria e democrazia“, hanno commentato Daniele Leodori, segretario Pd per il Lazio, e Enzo Foschi, segretario del Pd di Roma.