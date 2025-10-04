Scontro auto-camion nel Materano, 4 morti e 6 feriti

Quattro morti e 6 feriti è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Matera. A scontrarsi un’auto a 7 posti, sulla quale viaggiavano 10 persone, e un camion sulla Strada statale 598 di Fondo Valle d’Agri all’altezza del comune di Scanzano Jonico (Matera). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Sono 4 i decessi accertati, mentre gli altri 6 passeggeri dell’auto sono stati trasportati in ospedale, alcuni in gravi condizioni.



I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera, con personale della sede distaccata di Policoro, sono intervenuti intorno alle 14.20 all’altezza del km 121+100 della Ss 598. I mezzi coinvolti sono una Renault Scenic 7 posti di colore grigio e un camion Iveco Eurostar. Quattro dei dieci occupanti della Renault Scenic sono morti sul colpo; i restanti 6 feriti sono stati trasportati d’urgenza in gravi condizioni in diversi ospedali lucani con l’ausilio anche dell’elisoccorso. Al momento, non è stato possibile procedere all’identificazione delle vittime e dei feriti, che si presume siano tutti di nazionalità pakistana. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il personale sanitario del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Il tratto di strada interessato dall’incidente è al momento chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione degli occupanti dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli.