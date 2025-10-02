Flotilla, partito il corteo dal Colosseo: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto”

Dopo il fermo da parte dell’esercito israeliano della Global Sumud Flotilla, parte, come annunciato dal Global Movement to Gaza, il corteo di protesta romano. Migliaia di persone si sono radunate accanto al Colosseo per raggiungere in corteo Piazzale Ostiense. Ieri sera la protesta spontanea nell’immediato dell’operazione israeliana, stasera il corteo e domani lo sciopero generale. L’appuntamento finale della tre giorni di proteste sarà la manifestazione nazionale di sabato Roma. In testa al corteo del Colosseo lo striscione “3 ottobre sciopero generale – ore 11 Piazza dei Cinquecento – blocchiamo tutto”. In piazza decine di bandiere palestinesi e dell’Usb, il principale sindacato presente. A sfilare in corteo anche Avs, Cgil, Potere al Popolo e Cobas. I manifestanti si sono radunati dal presidio di Piazza dei Cinquecento, ribattezzato “Piazza Gaza” dai manifestanti e dalle Università romane. Gli studenti della Sapienza sono partiti in corteo da piazzale Aldo Moro per raggiungere la partenza del presidio.