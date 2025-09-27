Pro Pal in piazza a Milano, Falastin Dawoud: “7 ottobre palestinesi hanno detto al mondo ci siamo”

“Finalmente dopo due anni le piazze si ricominciano a riempire, perché non è più possibile sopportare il genocidio in corso. Da questa piazza abbiamo chiamato una manifestazione il per il 4 ottobre. Il 7 ottobre la resistenza palestinese ha cercato di richiamare l’attenzione del mondo per dire noi siamo sotto assedio. Il 7 ottobre è stato un tentativo per dire al mondo, ‘i palestinesi ci sono’, perché fino al 2023 nessuno considerava i palestinesi. Ad agosto 2023 Cnn ha trasmesso un reportage nel quale dice che era stato l’anno più sanguinoso di sempre in Cisgiordania”. Lo dice Falastin Dawoud, esponente dell’Associazione Palestinesi Italiani a margine del grande corteo che questo pomeriggio ha attraversato le strade di Milano da piazzale Loreto, lungo viale Monza.