Jovanotti incontra il Presidente Mattarella nel carcere minorile Nisida

“Io credo nella scuola, a me la scuola pubblica italiana ha dato tantissimo. Ho messo a punto le mie potenzialità e ho scoperto la mia vocazione. Vi auguro un buonissimo anno scolastico”. Lo ha dichiarato Jovanotti inaugurando l’anno scolastico insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. Rivolgendosi al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il cantautore ha aggiunto: “La scuola è il futuro, investiamo nella scuola, sulle persone. Abbiamo bisogno di una scuola che viva questo tempo. Abbiamo bisogno di una scuola che costruisca cultura, sapere e cultura della pace”.

“La scuola è veicolo per il futuro e quello riguarda tutti, ovunque ci si trovi. Per questo quest’anno l’anno scolastico viene aperto con tre tappe, in tre momenti: qui dove c’è una scuola frequentata con profitto, in un ospedale dove ci sono bambini ricoverati a lungo che così possono studiare seguendo le lezioni e poi una scuola nella città. Il futuro riguarda tutti, per questo ci sono queste tre tappe quest’anno. Come ha detto bene Jovanotti ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire, si trovano i talenti si mettono a prova, si capiscono e si interpretano”, ha detto il Presidente Mattarella.