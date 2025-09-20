Donna uccisa con machete, Procuratrice Latina: "Vittima uccisa con particolare rabbia"

È stata uccisa con un grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, la 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, a Latina. Ad avere ucciso la donna sarebbe stata una 52enne incensurata di Latina che in passato ha svolto il ruolo di badante della vittima. “La vittima è stata colpita alla gola in maniera molto profonda il che è indicativo di una particolare forza impressa, di una particolare rabbia, tant’è che la donna era riversa sul letto in condizioni terribili”, ha detto la procuratrice aggiunta di Latina, Luigia Spinelli, a margine della conferenza stampa in questura.