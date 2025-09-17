Artem Tkachuk di ‘Mare Fuori’ danneggia macchinario al Pronto Soccorso: attore bloccato dai carabinieri

L’attore 25enne di origini ucraine Artem Tkachuk, noto per la sua partecipazione alla serie tv ‘Mare Fuori’ e al film ‘La paranza dei bambini’, è stato bloccato dai carabinieri della Pmz Napoli Centro dopo aver danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del Pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro del capoluogo campano.

Tkachuk era stato portato nel nosocomio in stato di forte agitazione, e una volta qui ha cominciato a spintonare il personale sanitario e di vigilanza, prima di accanirsi contro il macchinario e la porta del reparto. Prima che riuscisse a fuggire è stato bloccato dai militari intervenuti tempestivamente sul posto. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.