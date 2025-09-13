Trieste, travolta da un suv mentre attraversa sulle strisce: morta 25enne

È indagato per omicidio stradale il 58enne alla guida del suv che venerdì sera, intorno alle 22.50, ha travolto e ucciso una studentessa universitaria di 25 anni a Trieste, in via Fabio Severo. La giovane ricercatrice, Marta Giannelli, residente a Melzo (Milano), stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita dalla Jeep T-Roc, che l’ha trascinata per circa 20 metri. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.

Vani i tentativi del 118 di salvarle la vita: la giovane è morta sul posto, con un grave trauma cranico. L’automobilista, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, si sarebbe accorto solo all’ultimo della sua presenza in strada e avrebbe cercato senza riuscirci di evitarla, andando poi a sbattere contro paletti spartitraffico. Sottoposto ai test anti droga e alcol, l’uomo è risultato negativo.