Criminalità giovanile, concluse le operazioni della Polizia: oltre 62mila identificati

Si sono concluse le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile, condotte dalla Polizia di Stato dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale. Le attività hanno riguardato giovani dediti a reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi, nonché comportamenti illeciti che sfociano in forme di discriminazione e odio.

Le investigazioni, effettuate anche attraverso il monitoraggio del web, hanno portato all’identificazione di 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni. Sono in corso verifiche su 160 soggetti per eventuali misure di prevenzione. Sono stati arrestati o sottoposti a fermo 283 maggiorenni e 22 minorenni.