Corteo pro Gaza a Roma, tensioni con la polizia

Tensioni con la polizia all’ingresso della tangenziale est di Roma. Una parte del corteo a sostegno di Gaza, organizzato nella Capitale, ha forzato il blocco da parte delle forze dell’ordine, riuscendo a passare per poi dirigersi verso Porta Maggiore. Poco prima, una porzione del corteo partito dall’Università La Sapienza si era staccata dal resto del gruppo diretto appunto verso la tangenziale con l’intenzione di bloccare la strada. La polizia in assetto antisommossa si è schierata a presidio della strada bloccando i manifestanti, poi si sono registrate tensioni.