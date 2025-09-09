Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 10 settembre 2025

Ultima ora

Corteo pro Gaza a Roma, tensioni con la polizia

Corteo pro Gaza a Roma, tensioni con la polizia
Manifestazione per Gaza in solidarietà con la Global Summud Flottilla dallUniversità la Sapienza  RomaItalia Martedì 09 Settembre 2025 – Cronaca – (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse) Demonstration for the Global Summud Flottilla dallUniversità la Sapienza  RomeItaly  Tuesday September 09, 2025 – News – (photo by Cecilia Fabiano/LaPresse) nella foto: tensioni durante il corteo
LaPresse
LaPresse

I manifestanti sono riusciti a forzare il blocco della polizia

Tensioni con la polizia all’ingresso della tangenziale est di Roma. Una parte del corteo a sostegno di Gaza, organizzato nella Capitale, ha forzato il blocco da parte delle forze dell’ordine, riuscendo a passare per poi dirigersi verso Porta Maggiore. Poco prima, una porzione del corteo partito dall’Università La Sapienza si era staccata dal resto del gruppo diretto appunto verso la tangenziale con l’intenzione di bloccare la strada. La polizia in assetto antisommossa si è schierata a presidio della strada bloccando i manifestanti, poi si sono registrate tensioni.

© Riproduzione Riservata