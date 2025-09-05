Ascoli Piceno, maxi sequestro di merce contraffatta: denunciati due imprenditori

Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, nell’ambito di servizi di polizia economico finanziaria rientranti nella mission istituzionale a tutela dei distretti industriali e del Made in Italy, hanno eseguito una serie di attività di polizia giudiziaria – coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno – che hanno portato alla denuncia di due imprenditori cinquantenni italiani e all’esecuzione, in 13 diverse località dislocate tra le regioni Marche, Abruzzo e Campania, di un decreto di perquisizione locale con conseguente sequestro di prodotti contraffatti per un totale di 52.000 prodotti contraffatti recanti marchio “Rocco Barocco” tra borse, scarpe, accessori vari, valigie e altro, il cui valore di mercato è stato stimato in circa 3 milioni di euro.