Napoli, incidente sull’A3 a Portici: 2 morti e 5 feriti

Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto sull’autostrada A3 all’altezza dell’uscita di Portici, in provincia di Napoli. Le vittime sono due ragazzi di 22 e 27 anni, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino. Lo scontro è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica, intorno alle 7: un’auto, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un muro determinando un incidente a carambola che ha coinvolto l’auto – una Audi A3 – su cui viaggiavano le vittime insieme ad altri due ragazzi di 22 e 24 anni. Quest’ultima, a sua volta, ha tamponato la macchina che la precedeva. Gli altri due passeggeri dell’Audi sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale, uno all’Ospedale del Mare e uno al Cardarelli di Napoli.