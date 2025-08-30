Milano, bimbo di 6 anni si allontana da casa e viene investito: trovato in ospedale

Si allontana da casa, prende il bus e viene trovato in ospedale dopo essere stato investito da un’auto, riportando fortunatamente solo lievissime ferite. È ‘l’avventura’ vissuta venerdì da un bimbo di 6 anni tra le province di Milano e Monza Brianza. L’allontanamento da casa del bimbo, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, era stato segnalato ai Carabinieri di Novate Milanese in mattinata. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di verificare che il bimbo era salito su un autobus della linea 89 scendendo al capolinea in via Ciccotti a Milano. Sono state così avviate le ricerche del piccolo ad ampio raggio da parte dei Carabinieri di Milano, e si stava per attivare l’impiego di unità cinofile molecolari e il sorvolo dell’elicottero, ma il bimbo è stato ritrovato in buona salute all’ospedale di Desio (Monza Brianza), dove era stato portato da un’ambulanza dopo essere stato vittima di un investimento a Cesano Maderno. Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai Carabinieri della Stazione di Novate Milanese, che proseguiranno gli accertamenti volti a ricostruire quanto accaduto.