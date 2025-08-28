Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 28 agosto 2025

Ultima ora

Paura a ‘Cinecittà World’, guasto alle montagne russe: vigili del fuoco soccorrono diverse persone

Paura a ‘Cinecittà World’, guasto alle montagne russe: vigili del fuoco soccorrono diverse persone
Cinecittà World
Andrea Tuttoilmondo
Andrea Tuttoilmondo

Le operazioni di recupero si sono svolte senza problemi

Paura questo pomeriggio a Cinecittà World, parco divertimenti alle porte di Roma. Intorno alle 14,40 un guasto ha interessato le montagne russe ‘Altair’, costringendo due vagoni della giostra a fermarsi a metà del percorso con alcune persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia con in supporto l’autoscala più il personale del Nucleo Saf.
Le operazioni di recupero dei passeggeri si sono svolte senza problemi, mentre il personale del parco divertimenti ha chiamato i tecnici per comprendere l’origine del guasto e riparare l’impianto.

© Riproduzione Riservata