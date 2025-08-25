Rimini, arrestato 27enne per violenza sessuale su minori

La Squadra mobile di Rimini ha arrestato un 27enne di nazionalità sammarinese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso ad aprile dalla Procura di Urbino dopo la condanna, in via definitiva, a 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro minori di età compresa tra i 10 e gli 11 anni.



Le violenze nel 2021





Le indagini, svolte dalla Squadra mobile di Ancona, riguardano fatti risalenti all’estate del 2021, commessi a Carpegna (Pesaro-Urbino), durante lo svolgimento di un ‘football camp‘ al quale avevano preso parte numerosi bambini e dove il 27enne era presente in qualità di animatore. La ricerca del soggetto sul territorio riminese ha avuto impulso nei giorni immediatamente precedenti alla sua cattura, poiché aveva pubblicato tramite i canali social dei post che attestavano la sua presenza nella provincia.



Sabato mattina è stato sorpreso a Riccione mentre assisteva ad una partita di calcio tra squadre di giovanissimi atleti e è stato portato nel carcere di Rimini. Nei confronti del condannato, l’autorità giudiziaria ha disposto che, dopo l’espiazione della pena principale in carcere, debbano essere applicate la pena accessoria dell’interdizione perpetua da incarichi presso scuole e istituti sia pubblici che privati frequentati prevalentemente da minori, nonché le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori ed obbligo di informare gli organi di pubblica sicurezza sulla propria residenza e spostamenti per la durata di un anno.