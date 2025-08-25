Nave in avaria a Ponza, le immagini a bordo della 'Msc World Europa'

È “tranquilla e sotto controllo” la situazione a bordo della nave da crociera ‘World Europa’ della compagnia Msc che alle 7.25 di questa mattina, mentre era in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone, ha comunicato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza. La Guardia Costiera fa sapere che “le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo”.

Due rimorchiatori sono già partiti, rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli, per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. Ecco le immagini giratedopo il guasto a bordo della nave, impegnata nel tour che tocca Italia, Malta, Spagna e Francia.