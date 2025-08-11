Chieti, marijuana nascosta tra la vegetazione: sequestrata piantagione

Il Comando Provinciale di Chieti con il Reparto Operativo Aeronavale di Pescara ha sequestrato una coltivazione illecita di canapa indica. Sebbene occultate da una folta area boschiva nel territorio di Giuliano Teatino, sono state individuate 15 piante di marijuana, dal peso lordo complessivo di oltre kg 20. Fondamentale l’attività di sorvolo di un aeromobile della Sezione Area di Pescara che ha consentito, oltretutto, di localizzare tutte le strade d’accesso al campo. Le Fiamme Gialle, dopo aver posto l’area sotto sequestro, hanno prelevato i campioni destinati alle analisi chimiche ed estirpato la piantagione che, giunta quasi a completa maturazione, era pronta per la raccolta delle infiorescenze, fruttando, una volta immessa sul mercato, circa 280mila euro. Una successiva indagine ha permesso di identificare il responsabile denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti per traffico di sostanze stupefacenti. Nella sua ’abitazione trovati circa 150 grammi di marjuana, ricavata dal taglio di piante già estirpate.