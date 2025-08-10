Incendio Vesuvio, direttore del Parco: "Sul versante Terzigno-Ottaviano focolai importanti"

“Sin dalle prime ore del mattino si sono alzati canadair ed elicotteri e in particolare nella Riserva Tirone la situazione è sotto controllo”. Così Raffaele De Luca, direttore del Parco del Vesuvio, a proposito dell’incendio che ha colpito la zona. “Sull’altro versante Terzigno-Ottaviano abbiamo ancora focolai importanti che rappresentano una criticità in questo momento importante dove stiamo lavorando sia per cielo che per terra, con l’aiuto dell’esercito, per circoscrivere le fiamme e domarle completamente”, aggiunge, per poi passare all’opera di bonifica nei prossimi giorni.