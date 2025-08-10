Incendio Vesuvio, al lavoro 12 squadre e 6 Canadair

Proseguono da oltre 24 ore le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco nel Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno, nel Napoletano: attualmente – fanno sapere i vigili del fuoco – sono al lavoro 12 squadre a terra, tra cui rinforzi giunti dalla Toscana e dalle Marche, in aggiunta a quelli provenienti dai comandi di Salerno e Benevento impegnati da ieri mattina; sono in volo dall’alba 6 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nella notte i droni del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco della direzione regionale Campania hanno sorvolato l’area interessata dall’incendio per operazioni di monitoraggio.