Ascoli Piceno, in fiamme azienda di bitume: evacuata abitazione

Un vasto incendio si è sviluppato sabato mattina alle 8.15 in un’azienda che si occupa di lavorazioni bituminose a Colli del Tronto (Ascoli Piceno). Non risultano persone coinvolte o ferite. Sono 20 i Vigili del fuoco che da oltre 2 ore stanno lavorando allo spegnimento delle fiamme. Un’abitazione nei pressi del sito è stata evacuata in via precauzionale. Il traffico sulla Salaria è stato ridotto per favorire il lavoro ed il transito dei mezzi di soccorso. Una volta spente le fiamme si prevede un lungo lavoro di bonifica dell’area. Sul posto i carabinieri, la Polizia locale, i sanitari se 118, l’Arpam e Spsal.