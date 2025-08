RFI inaugura il nuovo raddoppio ferroviario da Lunghezza a Bagni di Tivoli

Inaugurato a Tivoli il Raddoppio ferroviario Lunghezza-Bagni di Tivoli alla stazione di Bagni di Tivoli. Un’opera attesa da tempo dai cittadini che servirà il territorio, ma soprattutto agevolerà i flussi turistici nella zona. “Questo è un intervento importante perché consente un miglioramento sostanziale del servizio offerto”, spiega Paola Firmi, presidente di RFI a margine della cerimonia di apertura alla stazione di Bagni di Tivoli, “sia in termini di percorrenza che di frequenza del servizio e anche di affidabilità dell’infrastruttura. Quello di oggi è un traguardo che fa piacere ai cittadini, ma anche a noi che abbiamo lavorato con grande impegno da tanti anni. Devo dire anche grazie alla collaborazione con le istituzioni, con il Ministero dei Trasporti e i comuni interessati”.

Il finanziamento dei lavori è legato ai fondi del PNRR e chiude una fase che durava da più di dieci anni: “È sicuramente un intervento importante, il primo progetto va dal lontano 2010″, spiega Vincenzo Macello, Commissario straordinario per il governo dell’opera. “Oggi siamo qui a inaugurare una stazione completamente diversa da quella che era prima, ma è solo un primo tassello dell’intero progetto di raddoppio da Lunghezza a Guidonia. Al momento c’è l’iter autorizzativo per la parte di raddoppio che rimane da Bagni di Tivoli a Lunghezza, nei primi mesi del 2026 adegueremo il progetto a tutte le prescrizioni e potremmo andare in gara. Nel giro di pochi anni potremmo avere la conclusione del raddoppio fino a Guidonia/Colle Fiorito”.

L’attivazione del raddoppio ferroviario vede impegnata anche la Regione Lazio: “La Regione Lazio insieme a RFI sta facendo il possibile per migliorare la rete infrastrutturale della Regione”, chiarisce Fabrizio Ghera, assessore alla Mobilità per la Regione Lazio. “Ci sono stati molti interventi finanziati dal Governo attraverso il PNRR ed è importante che si vada avanti per dare ai nostri pendolari il servizio migliore”.

Soddisfatto anche il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, presente all’inaugurazione: “Un’opera importante per il nostro territorio, per la nostra città che sarà al servizio anche dei tanti turisti che frequentano la nostra città”.