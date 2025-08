Torino, arrestato medico per pedopornografia online

La polizia ha arrestato un medico 40enne di Torino, accusato di produzione di contenuti multimediali realizzati mediante sfruttamento di minori e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico scaricato in rete. Il blitz è scattato al termine di una complessa attività di indagine, durata oltre due anni, che ha consentito di accertare le diverse condotte tenute dall’indagato per un arco temporale di ben 12 anni all’interno delle comunità pedofile attive nel Dark Web, ambienti in cui l’arrestato era particolarmente attivo in forza della presunta garanzia di anonimato fornita dal protocollo di navigazione TOR.

Tra i vari contatti del soggetto c’era anche un sacerdote della provincia di Brescia, arrestato dagli investigatori della Polizia Postale lo scorso mese di maggio.