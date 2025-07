Operai morti a Napoli, don Patriciello ai funerali di Luigi Romano: "Non sono incidenti ma omicidi sul lavoro"

“Questi non sono incidenti sul lavoro sono omicidi sul lavoro. Queste persone sono morte di lavoro. Pensare che una persona a 67 anni possa arrivare in quelle condizioni a 25 metri di altezza in quelle condizioni è vergognoso”. Queste le parole di don Luigi Patriciello, intervenuto al funerale di Luigi Romano, l’operaio morto insieme a due colleghi il 25 luglio scorso a Napoli, dopo la caduta dal cestello in un cantiere. Le esequie si sono tenute a Secondigliano presso la chiesa dei SS. Cosma e Damiano.