Napoli, operai morti sul lavoro, Fillea Cgil: “Le imbragature e l’attacco al cestello c’erano? A occhio direi di no”

“Abbiamo toccato il fondo da un punto di vista di civiltà. Io non so cosa diranno gli enti preposti, ma dando un’occhiata è chiaro che c’è stato un cedimento strutturale, si è abbattuto il cestello e i lavoratori probabilmente sono volati giù. Le imbragature e l’attacco al cestello c’erano? A occhio io direi di no, però saranno sempre gli enti preposti a dire cos’è successo”. Lo ha detto Giuseppe Mele, Segretario Generale della Fillea Cgil Napoli, intervistato sul luogo dove tre operai hanno perso la vita a causa del crollo di un montacarichi a Napoli. “Io penso che alla fine dietro a queste tragedie che noi chiamiamo tragedie in realtà ci siano sempre responsabilità, questi sono omicidi sul lavoro. Non so cosa sia successo qua, ma se è come è successo su altri cantieri, scopriamo che c’è sempre un colpevole. Il primo sono io che non sono venuto a vedere il cantiere“, aggiunge il sindacalista.