Roma, morte Emanuela Ruggeri: il luogo del ritrovamento al Mandrione

È stato ritrovato nella serata di domenica a Roma il corpo di Emanuela Ruggeri, una 32enne di cui non si avevano più notizie dallo scorso 14 luglio. L’odore del cadavere, già in stato di decomposizione, ha messo in allarme un passante che ha chiamato la polizia.

Attorno al luogo del ritrovamento materassi, rifiuti e oggetti abbandonati.

Il tutto a pochi passi da Porta Furba in un’area semi abbandonata ai bordi di Via del Mandrione a ridosso dei resti dell’antico acquedotto romano. Terminati in nottata i rilievi della Polizia Scientifica per risalire alle cause e ai responsabili. Lunedì mattina l’identificazione che ha tolto ogni dubbio sull’identità donna.